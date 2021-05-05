شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي : مصر تحاول مساعدة الدول التي تشهد ارتفاعًا في أعداد إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحاول بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم الدول التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة من الجائحة، والتي وصلت بها الحال إلى مرحلة الكارثة الإنسانية.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدرة أزمة فيروس كورونا، أن الدولة المصرية لم تتأخر في اتخاذها بصورة عاجلة شديدة القوة في التعامل مع هذه الجائحة، حيث لم يكن هناك أي خبرات سابقة في التعامل مع هذه الجائحة وبالتالي كانت تحاول كل الدول الاجتهاد للوصول إلى مسار مناسب لها للتعامل مع ظروف هذه الجائحة.

وكانت مصر قد سجلت 231803 حالات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، من ضمنها 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.