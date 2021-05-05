شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا جديد بشأن توفيق أوضاع الكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 17 مكرر الصادر الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 16 لسنة 2021 والذي ورد في مادته الأولى توفيق أوضاع 23 كنيسة و59 مبنى، بإجمالي عدد 82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة والمبينة بالجداول 1 و2 و3 و4 و5، المرفقة بالقرار.

وهذا نص القرار: