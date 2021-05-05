شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: مصر اجتازت الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية كانت تبذل أقصى قدر من المجهود لمواجهة الأزمة الاستثنائية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تركيز الاهتمام على محورين، الأول هو الحفاظ على سلامة المواطنين، أما الثاني فهو الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري، من خلال عدم توقف الأنشطة الاقتصادية وذلك لارتباط الأسر المصرية بما يطلق عليه الأعمال اليومية أو الموسمية، لذلك تمت مراعاة تحقيق الاتزان بين المحورين.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدرة أزمة فيروس كورونا، أن هذه الخطة جعلتنا نجتاز الموجتين الأولى والثانية، والآن نمر بالموجة الثالثة والتي تتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة جدًا، كما تشهد تحورا للفيروس بطريقة شديدة الخطورة تصل لمرحلة الكارثة الإنسانية.

وكانت مصر قد سجلت 231803 حالات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، من ضمنها 173341 حالة تم شفاؤها، و13591 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.