شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لمركز ومدينة ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الأربعاء، سير العمل بالمركز التكنولوجى لمركز ومدينة ناصر الذي يشهد التطبيق التجريبى لمنظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، والتى قد بدأ تنفيذها تجريبياً أمس، تمهيدا لتطبيقها على مستوى مراكز المحافظة، والتى تأتى في إطار حرص واهتمام الدولة بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي، وتيسيرا على المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والذي تضمن تفاصيل سير منظومة العمل والتيسيرات المقدمة للمواطنين وإقبالهم على المنظومة الجديدة، والإجراءات والخطوات التي يسلكها المواطن حتى حصوله على الترخيص، والتى يسبقها طلب الحصول على الصلاحية حسب الاجراءات الجديدة المتبعة

وجه محافظ بنى سويف بضرورة المتابعة المستمرة لسير المنظومة، واعداد تقرير تفصيلى يومي عن تفاصيل العمل، مشددا على تذليل أية عقبات تواجه العمل أولا بأول والتى تتطلب تدخل المحافظة يتم رفعها على الفور لاتخاذ اللازم حيالها، مع الالتزام بالخطوات التنفيذية لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة،، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من فحص التراخيص تمهيداً لقيام المواطنين باستئناف أعمال البناء، حيث تتابع ذلك اللجنة العليا التي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف

كما اطمأن المحافظ على أنه تم نشر للاشتراطات الجديدة بمدينة ناصر على أن يتم ذلك بباقى المدن في شهر يوليو، مناقشا خطة التدريب الجاري تنفيذها خلال فترة التطبيق التجريبى حيث يقوم كل مركز تم تدريبه بتدريب باقى المراكز، بحيث تكون جميع المراكز جاهزة بحلول أول شهر يوليو القادم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التي ستقوم بتدريب باقى المراكز والالتزام بالدليل النهائى للاشتراطات البنائية.

ومن جانبه، أكد على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر في تقريره أن المنظومة تعمل بيسر وسلاسة وأن المواطنين الذين يتقدمون للحصول على التراخيص لديهم حاليا المعرفة التامة بكل الاجراءات وخطوات الحصول على رخصة بناء حسب الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرا إلى تفاصيل اليوم الأول من التشغيل التجريبى بالمركز التكنولوجي حسب المنظومة الجديدة، حيث يجري العمل وفق منظومة تيسيرات منفذة قد وجه بها السيد المحافظ وحسب دورة اجراءات لإنهاء التراخيص قد تم اعدادها مسبقا وفقا لخط سير عملية للحصول الخدمة بداية من الحصول على بيان الصلاحية حتى الحصول على ترخيص البناء.