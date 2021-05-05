شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محاذير فى محطة المترو تعرضك للغرامة أو المساءلة القانونية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مترو الأنفاق مجموعة من المحظورات، التى دعت جمهور الركاب إلى الابتعاد عنها لتجنب التعرض للغرامة والحفاظ على المرفق وسلامته وسلامة الركاب، والتى نرصدها خلال التقرير التالى: - التدخين - حمل مواد كيميائية أو قابلة للاشتعال - اصطحاب الحيوانات - العبث أو التخريب يعرضك للمساءلة القانونية - القفز من فوق بوابات التذاكر يعرضك للغرامة - العبور بالقوة أو الجرى والجلوس واللعب - النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات - فتح باب القطار بيديك - الركوب بعد غلق الباب - الجلوس على أرضية المحطة

محاذير فى المترو تعرضك للغرامة