- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محاذير فى محطة المترو تعرضك للغرامة أو المساءلة القانونية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مترو الأنفاق مجموعة من المحظورات، التى دعت جمهور الركاب إلى الابتعاد عنها لتجنب التعرض للغرامة والحفاظ على المرفق وسلامته وسلامة الركاب، والتى نرصدها خلال التقرير التالى:
- التدخين
- حمل مواد كيميائية أو قابلة للاشتعال
- اصطحاب الحيوانات
- العبث أو التخريب يعرضك للمساءلة القانونية
- القفز من فوق بوابات التذاكر يعرضك للغرامة
- العبور بالقوة أو الجرى والجلوس واللعب
- النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات
- فتح باب القطار بيديك
- الركوب بعد غلق الباب
- الجلوس على أرضية المحطة
محاذير فى المترو تعرضك للغرامة