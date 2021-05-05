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10 محاذير فى محطة المترو تعرضك للغرامة أو المساءلة القانونية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مترو الأنفاق مجموعة من المحظورات، التى دعت جمهور الركاب إلى الابتعاد عنها لتجنب التعرض للغرامة والحفاظ على المرفق وسلامته وسلامة الركاب، والتى نرصدها خلال التقرير التالى:

 

- التدخين 

- حمل مواد كيميائية أو قابلة للاشتعال

- اصطحاب الحيوانات

- العبث أو التخريب يعرضك للمساءلة القانونية

- القفز من فوق بوابات التذاكر يعرضك للغرامة

- العبور بالقوة أو الجرى والجلوس واللعب 

- النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات 

- فتح باب القطار بيديك

- الركوب بعد غلق الباب

- الجلوس على أرضية المحطة

 


محاذير فى المترو تعرضك للغرامة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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