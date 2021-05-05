شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى بالقاهرة يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيريل جان نون، السفير الألماني بالقاهرة على زيادة أطر التعاون بين مصر وألمانيا ومتانة العلاقات بين البلدين لا سيما في قطاع النقل وعلى رأس المشروعات "القطار الكهربائي السريع"، والذي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى العلمين/العين السخنة .

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور سيريل جان نون، السفير الألماني بالقاهرة، ومرافقوه مدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والسفارة .

واستهل السفير الألماني، ومرافقوه الجولة، بالاطلاع على عرض تعريفي عن المدينة، والمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم تبادل أطراف الحديث عن الفرص الاستثمارية بالمدينة، وقام رئيس الجهاز بإهداء السفير الألماني درع المدينة .

واستكمل السفير الألماني، زيارته بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث بدأت الجولة بتفقد الأبراج الشاطئية، وتم الصعود إلى أحد الأبراج، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التى تم تشطيبها، وتأثيثها كنموذج، كما تم المرور على المنطقة الترفيهية ثم الحي اللاتيني والمدينة التراثية، مبديا إعجابه الشديد بالمدينة وسرعة ودقة التنفيذ.

من جانبه، أوضح المهندس وائل سمير، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات الخارجية، والتشطيبات الداخلية، بـ15 برجا بالمرحلة الأولى، من أبراج المنطقة الشاطئية، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية.

وأشار المهندس وائل سمير، إلى أن المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وجارٍ تنفيذ أعمال التشجير، والزراعات بالمنطقة الترفيهية.

وأضاف المهندس وائل سمير، أن مشروع المدينة التراثية، مُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).