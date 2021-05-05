شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتعديل لائحة قانون جوازات السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 676 لسنة 2021، بشأن تعديل المادتين "38 و41"، من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

المادة الأولى من القرار

وجاء في القرار يستبدل نص المادتين رقمى "38، 41"/ من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النصان التاليان

المادة 38 :

يكون استخدام النماذج المرفقة بهذا القار عند استخراج أو تجديد جوازات السفر على النحو التاليى :

أولا : تستخدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها النموذج الخاص بطلب إصدار حواز سفر عادى أو تجديدة داخل البلاد.

ثانيا: تستخدم إدارة المراسم التابعة لوزارة الخارجية لوزارة الخارجية النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر "دبلوماسيـ خاص ـ لمهمة"، أو تجديده.

ثالثا : تستخدم يعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلى التابعة لوزارة الخارجية النموذج الخاص بطلب إصدار حوزاز سفر عادى او تجدية خارج البلاد.

المادة 41 :

تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء وتحديث السجلات الخاصة بقيد زحفظ إصدارات جوازات السفر وتجديدها بكافة أنواعها وكل ما يرتبط بها.

المادة الثانية:

تستبدل عبارة "مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية" بعبارة "الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية"، أينما وردت بالقرار رقم 63 لسنة 2959 المشار إليه وتعديلاته أو في أي فرار آخر صادر من وزير الداخلية.