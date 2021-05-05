شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تجدد دعمها للأطقم الطبية: يبذلون جهودا كبيرة فى ظروف استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الهيئة العامة للرعاية الصحية شكرها وتقديرها لجميع الأطقم الطبية والإدارية العاملة بمنشآتها الصحية، على دورهم البطولى وتفانيهم فى تقديم أفضل الخدمات العلاجية على مدار الساعة بالإضافة إلى السعي المتواصل لدعم زملائهم بوزارة الصحة فى حملة وزارة الصحة للتطعيمضد فيروس كورونا المستجد، بتخصيص مركز للقاح بمستشفى "النصر التخصصي للأطفال" التابعة لهيئة الرعاية الصحية إيمانا من الهيئة بالدور الوطنى التكاملى لكافة مؤسسات الدولة الصحية.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرارها تقديم الخدمات العلاجية بالتوازي مع دعم منظومة التطعيم القومية، مع التزامها التام بكافة الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وحرصا على قاعدة البيانات الإلكترونية للقاحات بوزارة الصحة والسكان وتابعت موجه حديثها للطواقم الطبية: يبذلون جهود كبيرة في ظروف استثنائية لحماية المرضى.

وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدير القيادة السياسية وجموع المواطنين الشرفاء للدور التاريخي للأطقم الطبية والإدارية نظرا لما يبذلونه من جهود استثنائيه في ظل جائحه كورونا، ضاربين أروع الأمثلة في الايثار والتفاني في العمل.

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفض أى تجاوزت أدبية أو معنوية في حق الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات الهيئة تقديراً لما تبذله تلك الأطقم من جهود إستثنائية ووقوفها ببسالة في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطنين وذلك جنبا إلي جنب لعملها بكل جد لتحسين الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين لتلك الخدمات بما لا يتعارض مع قواعد النظام الصحي بمصرنا الحبيبة.