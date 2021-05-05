شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الثقافى البريطانى يعقد جلسة نقاشية حول إنجازات برنامج "تطوير الاقتصاديات الإبداعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الثقافي البريطاني حلقة نقاشية افتراضية لعرض أبرز المؤشرات الخاصة ببرنامج "تطوير الاقتصاديات الإبداعية" (Developing Inclusive and Creative Economies) DICE لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور عدد من الشركاء من وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة وغيرهم من شركاء النجاح في برامج المركز.

وبدأ المجلس الثقافي البريطاني برنامج (Developing Inclusive and Creative Economies) DICE في 2018، لتطوير اقتصادات إبداعية تستهدف السيدات والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة لمعالجة الإقصاء الاقتصادي الذي تواجهه تلك الفئات في خمسة أسواق ناشئة هي (مصر والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وباكستان) حيث تم إطلاق البرنامج في مصر بميزانية قيمتها 30 مليون جنيه لدعم تطوير المشاريع الإبداعية والاجتماعية في مصر ومن أهمها الحرف اليدوية.

ويهدف المشروع إلى جلب الحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والشركات للعمل على تطوير المشاريع الإبداعية وريادة الاعمال، للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة والبطالة للشباب، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات المهمشة.

ومن جانبه قال أحمد فؤاد، رئيس برنامج الاقتصاد الإبداعي في المجلس الثقافي البريطاني إن المجلس دائمًا ما يُخضع برامجه لتقييم بالتعاون مع الشركاء المختلفين، كما يركز على وضع استراتيجيات تتماشى مع توجهات الدولة في أهداف التنمية المستدامة، ورؤية التنمية 2030، مضيفًا أن المجلس يتعاون مع العديد من الجهات سواء من القطاع الحكومي أو الشركات العالمية مثل مايكروسوفت، وعدد من البنوك التي عرضت التعاون مع المجلس للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين.

أضاف فؤاد، أن المجلس يرحب بالشراكة مع أى جهة في دعم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، موضحًا أن المجلس اطلق برنامجا لدعم الشركات الناشئة لحل المشكلات الاجتماعية التي قد نواجهها، ويحمل البرنامج اسم Enterprise Policy and Leadership، عن السياسات والممارسات القيادية بشكل مؤسسي في الشركات.

من ناحيته قال هشام باشا مدير قسم الابتكار بمركز تحديث الصناعة، إن برنامج المركز الثقافي البريطاني يتوافق مع الخطة التنموية للدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث يركز بشكل كبير على تضمين الفئات المهمشة والمواطنين في المناطق المعزولة عبر برامجه المختلفة، حتى أنه وصل إلى شمال سيناء للسيدات صاحبات الحرف اليدوية في المحافظة.

وأضاف باشا، أن البرنامج المشترك مع المنصات المشتركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص يستهدف تسليط الضوء على أربعة محاور أساسية أولها الصناعات اليدوية والأفكار الإبداعية، والفنون، والموروث الثقافي والحفاظ على التاريخ، بالإضافة إلى تطوير المواقع والتحول الرقمي.

وقالت سحر السكوت، رئيس برامج التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة، أن البرنامج الذي يطرحه المجلس الثقافي البريطاني ساعد أصحاب المشروعات على وضع أطر تسويقية وتسعيرية للمنتجات الخاصة بهم، كما تم استضافة الكثير منهم في معرض «Creative Egypt» بما ساعد هؤلاء على الوصول لنطاق أوسع من الجمهور المستهدف، وفي ذات الوقت تمت الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي والـMarket Place الخاص بفيسبوك في تسويق كثير من تلك المنتجات التي لم تكن تستطيع الوصول لهذا الحجم من العملاء لولا الاستفادة من تلك البرامج.

ومن بين المشاريع الممنوحة ، تم تنفيذ 5 مشاريع بالتعاون بين مؤسسات مصرية وبريطانية ، وهي: يدوي مع الفنار ، والرحلة مع Impact Group ، وأسفار مع positive planet، ووقفيات المعادي معYouth Bank ، أشوكا العالم العربى مع Red Orcher.

كما يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج بالشراكة مع الجهات الحكومية بنهاية مارس الماضي وعلى مدار 3 سنوات 1200 مستفيد مباشر، بالإضافة إلى 3000 مستفيد شاهدوا البث المباشر للبرامج التدريبية على منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار «جائحة كورونا» منتصف العام الماضي.

فيما بلغ عدد المستفيدين من المكون الثاني بالشراكة مع المجتمع المدني بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 2800 مستفيد، 50% منهم من الفتيات والسيدات، أما المكون الثالث وهو خاص بالتعاون مع الحضانات ومسرعات الأعمال فقد بلغ عدد المستفيدين منه حوالي1500 في الإجمالي موزعة بين 750 لحاضنة الأعمال و750 في مسرعات الأعمال.