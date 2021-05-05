شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للشهادة الإعدادية تعقد من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل، على أن تتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعلنت عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب:

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.