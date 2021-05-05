شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية والرى يبحثان مع المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى تطورات ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزيرا الخارجية والرى المصريين في مصر وزارة الخارجية، الأربعاء، المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفرى فيلتمان للتباحث حول التطورات الخاصة بملف سد النهضة والموقف المصرى في هذا الصدد.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى والرى محمد عبد العاطى للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان للتباحث حول التطورات الخاصة بملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد.