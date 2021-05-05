بعد قليل.. قرارات عاجلة من الحكومة لمواجهة كورونا قبل عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لإعلان القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا، منذ قليل.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وافقت اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة.

وتسجل مصر منذ عدة أيام أرقاما مرتفعة في إصابات كورونا، فيما توقع عدد من الأطباء أن تكون ذروة الموجة الثالثة في عيد الفطر.​