أين الصاروخ الصيني الآن؟ أبحاث الفضاء تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة رشا فتحي رئيس معمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الصاروخ الصيني CZ-5B، على ارتفاع يتراوح بين 170 وحتى 360 كيلو.

وأوضحت رئيس معمل أبحاث الفضاء، لمصراوي، أن الصاروخ يدور في مدار بيضاوي، ويقترب ويبعد عن الأرض، وذلك على سرعة 128 ألف كيلو في الساعة -سريع جدآ- وتم فقدان السيطرة عليه.

وتابعت: وعند دخول الصاروخ الغلاف الجوي، يتم تتبع أجسامه ولا يمكن السماح له بدخوله للغلاف مرة أخرى من غير سيطرة، لذا يتم العمل للسيطرة عليه بهدف سقوطه في المحيط الهندي أو الهادئ أو منطقة غير مأهولة بالسكان.

وتتوقع رئيس معمل أبحاث الفضاء، حرق أجزاء كبيرة من الصاروخ عند دخول الغلاف الجوي، ولكن يتبقى الأجزاء الصلبة والتي تمثل خطراً على البشر، ولا بتوقع أحد أين ومتى تسقط بالتحديد، متابعة: احتمال السيطرة عليه بعد دخول الغلاف الجوي حتى يسقط في المحيطات.

ويستخدِم الصاروخ CZ-5B الأكسجين السائِل والهيدروجين السائِل وكيروسين الأكسجين كوقود للإطلاق والدفع ، ومن المُفترض أن يكون خزان الوقود به أُفرِغ تماماً منذ يوم ١ مايو ، لكِنُه يدور تحت تأثير المجال الجذبي الأرضي، وقد تحترِق أجزاء مِنه عِند عبورُه الغلاف الجوي.

ويترقب العالم بشغف مسار الصاروخ الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، وفقدت السيطرة عليه، ومن المتوقع سقوطه في أي منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة.