وفاة 5 أطباء بكورونا.. والنقابة: عدد الشهداء يرتفع لـ 510

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الاثنين، وفاة 5 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 510 شهداء.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الأطباء المتوفيين هم: الدكتور حبشي ثابت استشاري المخ والأعصاب ومدير مستشفى الصحة النفسية بأسوان، والذي توفي بمستشفى أسوان الجامعي، والدكتور باسم وحيد الياس استشاري طب الأطفال بمستشفى كوم أمبو المركزي بأسوان، والدكتور أحمد النجار استشاري الأطفال بمستشفى النجيلة سابقا والذي توفي بمستشفى الأطفال في مطروح.

كما نعت النقابة الدكتور عرفة أحمد دسوقي دسوقى لبنة استشاري تخدير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والدكتور ناصر صادق رزق أستاذ ورئيس قسم الباثولوجي بكلية طب عين شمس.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.