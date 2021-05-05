شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم قوص تتسلم جناح مدرسة الحراجية الابتدائية بعد صيانته ضمن مبادرة حياة كريمة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت إدارة قوص التعليمية الأربعاء، الجناح التعليمي بمدرسة الحراجية الابتدائية المشتركة بقوص جنوب قنا وذلك بعد خضوعة لأعمال الصيانة والتعلية من قبل هيئة الأبنية التعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة التي دشن لها الرئيس عبدالغتاح السيسي بقنا مطلع العام الجارى، بحسب الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ونصف مليون جنيه

وأشار «خلف» أن تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جاءت صريحة بضرورة إنجاز كافة عمليات الاحلال والتجديد والصيانة الشاملة للمؤسسات التعليمية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بكل دقة طبقا للجدول الزمني المحدد لها من قبل القيادة السياسية، مؤكدًا أن مايو الجاري سيشهد تسلم أغلب المدارس مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية

من جانبه، وجه الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالغتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودى محافظ قنا على دعمهم ملف الكثافة الطلابية بمدارس محافظة قنا، مشيدًا بالطفرة غير المسبوقة التي شهدتها المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية بملف الأبنية التعليمية، ما أثر بالإيجاب على الكثافة الطلابية داخل الفصول بمدارس القرى والمدن.

تسليم مدرسة بقوص بعد تطويرها ضمن حياة كريمة

تسليم مدرسة بقوص بعد تطويرها ضمن حياة كريمة