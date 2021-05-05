شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير الطرق في آثار سقارة السياحي والمريوطية الغربي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الأربعاء، أعمال تطوير وتوسيع ورصف وتدبيش وتبطين مصرف سقارة بطريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي بيت الري.

كما تفقد أعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي مرور ميت رهينة بطول ١،٢كم، وأعمال المرحلة الأولي لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

وجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

تابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بطريق ميت رهينة ووجه مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الأستفاده منها للمواطنين

وتفقد مدينة البدرشين لمتابعة حالة النظافة والإشغالات داخل المدينة، مشددًا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولًا بأول.