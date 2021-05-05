شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 289 مشروعًا من خلال مشروعك بشمال سيناء بقيمة 17.6 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم تنفيذ عدد 289 مشروعا بتمويل قدره نحو 17.6 مليون جنيها حتى الآن ضمن برنامج «مشروعك» الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادى لها.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة، وذلك بهدف تشجيع الانتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة .

وطالب المواطنين من أبناء المحافظة وخاصة الشباب بضرورة الاستفادة من تلك المشروعات التي تمولها الدولة، واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية .

ومن جانبه، أعلن أسامة الشريف مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية في المحافظة والمدير التنفيذى لـ«مشروعك» أنه تم التنسيق مع عدد 6 فروع للبنوك وتوفير 5 مقرات لها، منها 3 مقرات في العريش لخدمة أبناء مراكز ومدن: العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، ومقرين آخرين في بئر العبدلخدمة أبناء مركز بئر العبد لتمويل المشروعات المقدمة.

وأضاف الشريف أنه من خلال البنوك تم تمويل تنفيذ عدد 289 مشروعا متنوعا قيمتها 17 مليون و593 ألف و299 جنيها، وفرت 537 فرصة عمل.. منها 92 مشروعا بالعريش تكلفت 6 ملايين و436 ألف و900 جنيها وفرت 179 فرصة عمل، 197 مشروعا ببئر العبدتكلفت 11 مليون و156 ألف و399 جنيها وفرت 348 فرصة عمل، مشيرا إلى أن من بين المشروعات المنفذة: مشروعات منزلية ومشروعات بقالة ومطاعم وورش نجارة وحدادة وزيوت وشحومات واصلاح ومخابز وورش ومعارض وقطع غيار ومشروعات متنوعة ومحلات لبيع الحلوى ومواد البناء والحبوب والأعلاف والدواجن والمنظفات والأحذية وأدوات السباكة وقطع غيار التوكتوك ومحلات تنجيد وملابس وتريكو ومخابز وأفران وسوبر ماركت وكوفى شوب وكافتيريا وصالون حلاقة وكهرباء وأحذية وأدوات منزلية وعطور وترزى وتجارة أسماك وغيرها .

وأعلن أنه تم تمويل المشروعات التي تقدم بها الشباب وغيرهم بمبالغ تراوحت بين ١٠ آلاف و٢٥٠ ألف جنيها لكل مشروع حسب حجمه، وبتيسيرات.. علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات .