شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يشكر الأطقم الطبية بمستشفى التحرير العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ورئيس اللجنة المركزية، الأربعاء، مستشفى التحرير العام في إطار تنفيذ قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور على جميع المستشفيات التي تواجه فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام عمل الأجهزة الإدارية وتذليل الصعاب داخل المستشفيات.

وتابع «الشهابي» سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والأشعة ومعامل التحاليل وغرف العزل والعناية المركزة للاطمئنان على المرضى.

ووجه بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهة فيروس كورونا، معربًا عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد