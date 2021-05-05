شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 19 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، الأربعاء، حملة موسعة بمدينة القرنة، لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مناطق البعيرات والقرنة والأقالتة والضبعية، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ محضر إشغال، و4 متجول، و8 نظافة عامة، و11 مخالفة قرار، 19 تصالح كمامات، و3 مقهى تقدم «شيشة» وضبط 15 شيشة ومستلزماتها، و52 إزالة إدارية.

وأوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة، أنه خلال الحملة تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص مخالف لقانون البناء على مساحة 120 متر، وتم التحفظ على الخلاطة ومستلزمات البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما أوضح أنه تم فض تجمع حلقة ذكر لعدد أكثر من 250 مواطنًا تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وسط استجابة وتفهم منهم أن الفض يأتي حرصًا على سلامتهم.

شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد لؤي فاروق، والنقيب الشاذلي صابر، والنقيب احمد حجازي من شرطة المرافق، ونائب رئيس مدينة القرنة حجازي النحاس، والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القرنة.