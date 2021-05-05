شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة لجامعة الوادي الجديد لمناقشة خطة التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة الوادي الجديد عدد من الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطتها في التحول الرقمي مع فريق مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الإتصالات والتى تستمر حتى غد.

وأوضح الدكتور احمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تفعيل برتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للجامعات والذي يستهدف مساعدة الجامعات في خطتها للتحول الرقمي عن طريق تقديم خدمات لتقييم الجامعات وفق «النموذج الهيكلي للجامعات الذكية» الذي طوره مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمساعدة خبراؤه. ويتم ذلك التقييم من خلال عقد عدد من المقابلات.

وأضاف انه تم عقد الاجتماع الافتتاحي بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات والمدير التنفيذى للمعلومات ومدير وحدة الجودة ومدير وحدة القياس التقويم. وتناول الاجتماع أهداف الجامعة ورؤيتها للجامعة الذكية وخططها للتحول الرقمي ومناقشة الأولويات والتحديات وجميع الاعتبارات المتعلقة باستراتيجية الجامعة تم تناول تقديم عرض افتتاحي عن أهداف خدمة التقييم وتفاصيلها العامة والمخرجات المتوقعة منها.