شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها : إعلان نتيجة مسابقة النشر الدولي بعد انتهاء فترة التظلمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها ونائب شئون الدراسات العليا والبحوث، انتهاء اللجنة الفنية لفحص الإنتاج العلمي لهيئة التدريس المتقدمين لمسابقات برامج دعم البحث العلمي النشر الدولي (بالدوريات العلمية المصنفة دوليا - الكتب والفصول) والاستشهادات المرجعية لدورة يناير 2020، من اعلان النتيجة النهائية، وذلك بعد انتهاء فترة التظلمات المقررة.

وقال «الجيزاوي»، في بيان صحفي الأربعاء، على الفائزين مراجعة العلاقات الثقافية بالجامعة لاستيفاء نموذج التعهد الخاص بصرف المكافأة، مشيرا إلى أن على أعضاء هيئة التدريس المقبولة بحوثهم في حالة الاشتراك مع اخرين من داخل الجامعة إرسال أسماء المشاركين في البحث ثلاثية على البريد التالي:

[email protected] .

يذكر أنه من القواعد العامة لمسابقات برامج دعم البحث العلمي، يوضع بقائمة الحظر عضو هيئة التدريس المتقدم ببحوث سبق وأن تقدم بها وصرف عنها مكافأة في دورات سابقة. كما أنه يتم تقييم الاستشهادات المرجعية لأخر خمس سنوات فقط، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافئات برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على Google Scholar ابحاث لا تخصه.