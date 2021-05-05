شكرا لقرائتكم خبر عن في موسم هجرتها.. خبير يطالب بإعداد جيل من المرشدين السياحيين لمراقبة الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة البيئة في شهر أبريل الماضي البرنامج التدريبي الثالث لإعداد الكوادر الشبابية في مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة تحت عنوان «تعريف وتصنيف الطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة» بمركز التميز البيئي بجبل الزيت.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن البرنامج التدريبى يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة، وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد والمراقبة.

وأكدت «فؤاد» على أهمية الطيور المهاجرة بيئيا كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية بجانب أهميتها اقتصاديا من خلال توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور، بجانب أنه علميا تعتبر الطيور المهاجرة مؤشر هام للتغيرات المناخية ومادة هامة لإجراء البحوث والدراسات وبرامج الرصد ودورها في حفظ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي.

وحول اهتمام العالم برصد ومراقبة الطيور المهاجرة، أوضح محمود القيسوني، الخبير البيئي، أن سياحة مراقبة الطيور المهاجرة في صعود سريع جدًا وأن محبيه يتضاعفوا عامًا بعد عام على مستوى العالم لما يحققه من متعه التنقل بين مناطق ذات طبيعة خلابة ومناظر جميلة وسط غابات وجزر وتضاريس معزولة وجبال فقط للاستمتاع بمراقبة تغريدات طيورالعالم المقيمة والمهاجرة ذات الألوان الرائعة والأشكال والأحجام وهي هواية تحقق متعه المغامرة والمنافسة والراحة وتشكل ذكريات لا تنسي .

وأشار القيسوني إلى أن هناك إحصائية صادرة من الولايات المتحدة الامريكية أنه في عام ٢٠٠٦ حققت سياحة الطيور المهاجرة 36 بليون دولار أمريكي وأن ما يقرب من ٢٠٪ من الشعب الأمريكي يمارس هذه السياحة، أما محمية «كورشينيتي» على بحيرة مانياس بدولة تركيا والتي تجذب طيور العالم حققت دخل في عام واحد بلغ ١٠٣،٣٢٠،٠٧٤ دولار أمريكي وهو دخل يتزايد عاما بعد عام الأمر الذي يؤكد أن تنظيم برامج سياحة مراقبه الطيور أصبح يحقق مكاسب هائلة مما دفع 127 شركة دولية تنظيم رحلات على مستوي العالم بإمكانيات بالغة التطور والتكنولوجيا، وتوفير جميع المتطلبات للاستمتاع بهذه السياحة من خلال الاهتمام بالمحميات الطبيعية وأبراج المراقبة والخنادق المجهزة بالمزاغل التي تسمح بمراقبة الطيور وتصويرها دون إزعاج وبمراكز الزوار الشامله مطبوعات وخرائط وكتب تحتوي على كامل المعلومات الخاصه بطيور الموقع وكامل الخدمات الأساسية الداعمة لهذا النشاط من دورات مياه ومطاعم.

وقال القيسوني إن أنشط فترات مراقبة الطيور تكون في الربيع والخريف عندما تقلع ملايين الطيور في هجرتها السنوية هربًا من الصقيع بحثا عن الدفء فتتزاوج ثم تعود لأوطانها محملة بالبيض عندما يتحول المناخ للدفء، فكل عام تنطلق الطيور المهاجرة في رحلة عبر محیطات وجبال وأراضي العالم محلقة في نفس الممرات والتي تعرف بمسارات الطيور المهاجرة، تعبر خلالها أعداد ضخمة من أنواع الطيور المختلفة والمتنوعه لتمثل واحده من أروع وأهم الأصول والثروات التي يتكون منها التراث الطبيعي في العالم، وقد تم اختيار ثمانية محميات على مستوى العالم للبدء في تطبيق وتفعيل منظومة مشروع «مسارات هجرة الطيور بالمقاصد» هي (بحر وادن بألمانيا، دجودج الوطنيه بالسنغال، رأس محمد في مصر).

وأوضح «القيسوني» أن قانون البيئة المصري لا يسمح إلا بصيد ٢١ نوعا فقط من أصل ٥٠٠ نوع من الطيور البريه والمهاجرة في مصر كما انه يسمح بالصيد في فصلي الصيف والشتاء فقط ولا يسمح بالصيد في موسم عوده الطيور المهاجرة في فصل الربيع، مطالبًا بالتنسيق والتعاون بين كلا من وزارة البيئة ومحافظ جنوب سيناء والمجتمعات المحلية لتفعيل حملة توعية بيئية والإعلان عن مردودها الاقتصادي والاجتماعي في حال تفعيل مشروع منظمة السياحة العالمية حيال الموقع المختار بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ، بجانب التنسيق مع المحافظات الواقعة على مسارات هجرة الطيور لتفعيل نفس المطلوب من محافظة جنوب سيناء والتنسيق مع كليات العلوم والسياحة لإعداد جيل من المرشدين السياحيين في مجال وتخصص مراقبه الطيور على أن تبدء شركات السياحة الإعداد والتجهيز لهذا النشاط السياحي الجديد على مصر، وإعداد جهاز شؤون البيئة بإعداد وتجهيز المحميات الواقعة على مسار هجرة الطيور بكل الخدمات والتجهيزات المطلوبة لنشاط سياحة مراقبة الطيور .