شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في تسليم كارت الفلاح الذكي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في الوادى الجديد، إنه تم البدء في تسليم المزارعين كارت الفلاح الذكى وذلك من خلال توجه المزارعين إلى البنك الزراعى المصرى في ظل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بشأن منظومة بطاقة الحيازة الزراعية المميكنة.

وقالت نجلاء حسن السعداني، مدير الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة ومسؤول كارت الفلاح، ان المزارع يحصل على إفادة معتمدة من الإدارة الزراعية التابع لها موضحا بها رقمه في كشف التسليم ورقم المسلسل بالكشف ليسلمها للبنك، بجانب تسليم أصل البطاقة الورقية للحيازة ان وجدت أو شهادة زراعة معتمدة، وصورة الرقم القومى وسداد مبلغ 50 جنيه تسلم في البنك مقابل تنشيط البطاقة الخاصة به وتفعيل البطاقة على ماكينة POS.