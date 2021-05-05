شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 90569 طن قمح في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد توريد 90569 طن قمح داخل وخارج المحافظة منذ بدء موسم الحصاد، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده داخل المحافظة 40316 طن قمح، وتوريد 50253 طن خارج المحافظة.

وقال «المرسي»، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد يتابع الاستلام اليومي للقمح بالصوامع ويتلقى تقرير يومي من غرفة العمليات المركزية لتوريد القمح برئاسة المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالمحافظة، لمتابعة عملية توريد المحصول وحل أي مشكلات طارئة، بجانب انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.