شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تطوير كورنيش مدينة الزقازيق بتكلفة ٣.٢ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال تطوير لكورنيش مدينة الزقازيق، وذلك بداية من منطقة كورنيش الصاغة وحتي منطقة علاء الدين بمحيط جامعة الزقازيق ،وذلك بمعرفة مديرية الإسكان وبتكلفة قدرها ٣ مليون ومئتان ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بالمراكز والمدن وتطويرها بالشكل المتناسب، مع عراقة وأصالة المحافظة وتماشياً مع النسق العام والشكل الجمالي والحضاري الذي يجب أن تظهر عليه مدينة الزقازيق، ولخلق متنفس آمن للمواطنين يستطيعون من خلاله التنزه والإستراحة والإستمتاع خاصة في فصل الصيف.

وقال المحافظ إن خطة تطوير كورنيش مدينة الزقازيق المطل على بحر مويس، لم يقتصر على إنشاء الممشي السياحي بمراحله الثلاث أمام كوبري الري وجامعة الزقازيق وديوان عام المحافظة، بل يمتد ليشمل الكورنيش كاملاً بداية من منطقة الصاغة ووصولا إلى منطقة علاء الدين بمحيط جامعة الزقازيق من كلا الاتجاهين للكورنيش.

أوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتضمن صيانة سور الكورنيش، وطلاء الحديد وصيانة ورفع كفاءة للطوب المكون للفواصل التجميلية وتغير للأنترلوك المتهالك وصيانة وتركيب بلاط استيل كريت فضلا عن دهان للبلدورات.

أضاف محافظ الشرقية أنه تزامنا مع تطوير الكورنيش، تم مراعاة تأسيس وعمل بالوعات صرف للمطر لإستيعاب مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومنعاً لتكومها وتراكمها في الشوارع الرئيسية.