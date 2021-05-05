شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي لنظافة الأيدي.. صحة الشرقية تؤكد على النظافة الشخصية للوقاية من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لنظافة الأيدي، والذي يوافق ٥ مايو من كل عام، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية، في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الأمراض، مناشدًا المرضى خاصة والمواطنين عامة، بضرورة الإلتزام بإتباع العادات الصحية السليمة، لغسل اليدين، والتي تساعد بشكل كبير على الحد من انتشار الأمراض وسرعة القضاء عليها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وحث وكيل الوزارة جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، إلى تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين في منافذ تقديم الخدمة الطبية، ونقاط الرعاية الصحية المختلفة، مؤكدة على أنه يجب إجراء نظافة اليدين وإتباع الطرق السليمة لها عند الحاجة، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وإنتقالها، وخاصة الفيروسية منها بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

أكد وكيل الوزارة أن الحاجة إلى التوعية بهذه العادة الصحية، بات أمراً في غاية الأهمية في ظل اجتياح وباء كورونا في كل بقاع العالم، ليكون غسل اليدين إحدى أهم الطرق الوقائية للحد من انتقال المرض، والتركيز على أن يكون ذلك عادة صحية يومية ومكررة، بعد أن بات فيروس كورونا يحيط بالجميع وينتقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس وغيرها عن طريق وصول الرذاذ إليه، مؤكدًا أن غسل اليدين خلال الظروف الاستثنائية الراهنة، أصبح إحدى أهم الوسائل للحماية من وصول فيروس كورونا إلى أجسامنا، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية الأخرى خاصة بعد إنتشاره بسهولة من شخص لآخر عن طريق اليدين، التي تُصنف إحدى الوسائل الأكثر شيوعا لانتشار الفيروس من شخص إلى آخر، وأن غسل الأيدي هو أمر يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لأنها تدافع عن حق الجميع في اتباع عادات صحية وسليمة للحفاظ على حياة جيدة، وأن وجود فيروس كورونا في العالم أجمع وانتشاره بشكل واضح، يدفع الناس إلى أهمية أن يكون لديهم ثقافة واعية في حماية أنفسهم من عدوى المرض، من خلال إتباع إجراءات الوقاية المتعارف عليها الآن، مشيراً إلى أن غسل اليدين هو أبرزها وأكثرها أهمية في التخلص من الفيروسات العالقة على اليدين، وأن وجود فيروس كورونا أمسى سببًا رئيسًا لمضاعفة إجراءات الوقاية لدينا، إذ إنه ولعدم وجود علاج للمرض فإن المسئولية تقع على عاتق الفرد لحماية نفسه، ولعل غسل اليدين طريقة سهلة ومتاحة للجميع ولا تتطلب الكثير من الجهد والمال.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، وجميع الشعب المصري، بمضاعفة عمق المسؤولية التي تقع على عاتقهم في حماية أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع المحيط، ليكون غسل اليدين عادة صحية ذات فائدة كبيرة وحماية فعلية من المرض، حيث أن الأمراض الوبائية سريعة الإنتشار، والتلامس بأيد ملوثة من أكثر الطرق التي تزيد من فرصة نقل المرض من شخص لآخر، مضيفًا أنه على الفرد أن يغسل يديه مدة لا تقل عن دقيقة كاملة، بالماء الفاتر والصابون، كونه يساعد على التخلص من الميكروبات بشكل أفضل، وأن ينظف جيداً ما بين الأصابع بدقة وأن يغسل اليدين بطريقة دائرية، مؤكداً أهمية أن تشمل عملية غسل اليدين التركيز على الأظافر وما تحت الظفر، وبخاصة الطويلة منها كونها تعتبر بؤرة لتجمع الميكروبات، وأن يستمر غسل اليدين طيلة الوقت الذي يمكن أن يتم فيه لمس الأسطح المختلفة، وكذلك غسل اليدين عند الدخول للمنزل بعد العودة من العمل أو التسوق، وقبل الأكل وبعده وعند إستخدام المرحاض، وفي كل وقت يمكن أن تكون فيه اليدان معرضه للتلوث، كما ينصح بالتقليل من استخدام المعقمات المختلفة التي تحتوي على مواد كيميائية مختلفة إلا في الضرورة، والإستغناء عنها بغسل اليدين بالماء والصابون إن أمكن، مع العلم أن الصابون يقتل الفيروس التاجي عن طريق تدمير الغلاف الخارجي الذي يحميه، وإذا بدت يداك متسختان فيجب أن تغسلهما بالماء والصابون لأن معقم اليدين أقل فعالية على الأيدي المتسخة بشكل واضح.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قامت بتخصيص هذا اليوم سنويا، من أجل رفع وعى المواطنين حول العالم، بالتأثير الصحي والإجتماعي والإقتصادي للمجتمعات، وفقًا لحملة عالمية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتكثيف الجهود العالمية للمكافحة والقضاء على الأمراض بكل أنحاء العالم، وحث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون، ورفع الوعي بأهمية ذلك، بإعتبارها عاملا أساسيًا في وقاية كل المواطنين والشعوب بالعالم من الأمراض، والوقاية من العدوى ومكافحتها، حفاظًا على أرواحهم، بجانب إحراز تقدم في هدف الحفاظ على صورة عالمية حول أهمية نظافة اليدين في الرعاية الصحية، وجمع الناس معًا لدعم تحسين نظافة اليدين على مستوى العالم، وتشجيع المشاركة والعمل للحفاظ على هذه الحركة العالمية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.