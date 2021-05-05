شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا ضمن «افطار مليون صائم» بقرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مؤسسة صناع الخير للتنمية ١٠٠٠ كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «افطار مليون صائم» في القرى الاكثر احتياجا بمراكز محافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة عمل شملت محافظات الفيوم وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وجنوب سيناء والمنيا، حيث بدأت في تنفيذ قافلة مساعدات موسعة شملت توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأشد احتياجًا بالقرى المستهدفة بالأقصر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ورعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إن عدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر ومنهم السيد صبري عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر ومحمد حسين وكيل المديرية استقبلوا قافلة مبادرة «افطار مليون صائم» بمدينة الاقصر واثنوا على ما تقدمه صناع الخير من جهود لدعم غير القادرين في انحاء المحافظة.

وأشار «عبدالجليل»، إلى أن قافلة مبادرة «إفطار مليون صائم» الموسعة لمحافظة الأقصر جابت قرى البعيرات والقرنة الجديدة والطارف والغربي قمولة والضبعية مركز القرنة والشغب والحميدات شرق والدير والعضايمة والشيخ فضيل واصفون ووابورات المطاعنة والقيساوية والشيخ احود مركز اسنا وارمنت الحيط وارمنت الوابورات بمركز ارمنت .

وأوضح أن كراتين المواد الغذائية التي يتم توزيعها تشمل الواحدة منها 16 كيلو من المواد الغذائية الهامة من بنيها الأرز والسكر والزيت والسمن والبقوليات والشاي والمكرونة، يذكر أن مبادرة «افطار مليون صائم» بدأت عملها مع بداية العام وسوف تستمر حتي نهاية العام وتستهدف اهداء 200 الف اسرة على مستوى الجمهورية 200 الف كرتونة مواد غذائية.

تأتي المبادرة ضمن سلسلة الأنشطة الإنسانية الخيرية التي تنفذها صناع الخير بهدف توفير الاحتياجات الغذائية للاسر الاولى بالرعاية في القرى الاشد احتياج في محافظات مصر المختلفة وفى التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بالمحافظات الحدودية وان صناع الخير اعدت خطة طموحة للوصول إلى الاسر الاكثر استحقاقا من خلال قاعدة بيانات المؤسسة التي كونتها من مواقع انشطتها الانسانية السابقة في معظم القرى المصرية والتجمعات في المحافظات الحدودية وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وبالتنسيق مع السادة المحافظين وان التوزيع يتم وفق ما اوصت به منظمة الصحة العالمية واكدت عليه وزارة الصحة المصرية فيما يخص اجراءات التباعد حماية من فيروس كورونا.