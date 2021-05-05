شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يُسلّم أهالي «عزبة حرب» 80 وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور عبدالله الحمادي، القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، الأربعاء، عقود ٨٠ وحدة سكنية ضمن فعاليات تسكين المرحلة الثانية من مشروع نقل سكان منطقة عزبة حرب غير الآمنة بحى بولاق الدكرور وتسكينهم بوحدات حضارية بمنشأة البكارى بحي الهرم، والتي تم إنشائها تتويجاً للمجهودات المستمرة والتعاون الحثيث المتواصل مع دولة الإمارات الشقيقة، والتي تمثلت هذه المرة في منحة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لإنشاء وحدات سكنية بديلة لقاطني منطقة عزبة حرب.

وقال «راشد» إن «مشروع تطوير منطقة عزبة حرب يعد أحد المخططات الهامة لتوفير حياه كريمة لقاطنيها حيث شمل على أنشاء عدد أربع عمارات سكنية كاملة التشطيبات ومدعومة بالمرافق الحيوية بسعة ١٨٠ وحدة سكنية حضارية لقاطني منطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور وذلك من خلال رؤية متكاملة ومخطط جارى تنفيذه، مشيرآ بأنه عجلة التطوير لن تتوقف إلى ذلك الحد بل تم الأنتهاء من تسكين المرحلتين الأولي والثانية بمنطقة عشش السكة الحديد بالدقي بأجمالي ١٤٥ وحدة سكنية بجانب اعادة الواجهة الحضاري للمحافظة من خلال مخطط تطوير شامل لعدد من المحاور المرورية الهامة وكذا المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير» .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على المناطق العشوائية واستبدالها بمجتمعات عمرانية حضارية توفر لقاطنيها الحياة الكريمة والبيئة المناسبة التي تؤهلهم لتنمية مجتمعهم والحفاظ على مقدرات وطنهم لإعادة الواجهة الحضارية التي تليق بعراقة الدولة المصرية ضمن خطة الدولة المستدامة ٢٠٣٠ .

وأشار إلى أن خطوات ظهور ثمار مشروع عزبه حرب مرت بمراحل عديدة حيث شهدت في عام ٢٠١٨ تسكين المرحلة الأولي من المشروع بواقع ٥٠ أسرة وجاري اليوم تسكين المرحلة الثانية بواقع ٨٠ أسرة تم حصرهم ليصبح ما تم تسكينه خلال المرحلتين وحدة سكنية وذلك للوفاء باحتياجاتهم من المساكن اللائقة من أجل تحسين أوضاعهم وضمان حقهم في حياة أفضل، مؤكداً أن أعمال التسكين تمت وفق حصر دقيق ودراسة ميدانية للأهالي القاطنين بالعزبة من خلال لجان مشكلة من الاجهزة المختصة بالمحافظة كما تم إجراء قرعة بين الأهالي الذين تسلموا الوحدات في فرحة عارمة خاصة أن التسكين راعي حالات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم منحهم وحدات في الأدوار الأرضية مشيرآ بأنه تم توفير عددآ من السيارات لنقل الأثاث والمتعلقات الخاصة بهم إلى وحياتهم السكنية الجديدة.

وخلال كلمته التي القاها أثناء تسليم العقود، ثمّن «راشد» على التعاون المثمر مع دولة الأمارات الشقيقة الذي يكلل دائماً بالنجاح لما يشهده من إرادة جادة ورغبة صادقة من قبل قيادات الدولتين لرفع مستوى التعاون ودعم أواصله موجهآ شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً متمنيآ دوام التعاون وأواصل المحبة.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالمساكن الجديدة، والتي وفرت لهم سكن آمن ولائق بما يضمن لهم تحسين سبل المعيشة.