شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ١٨ شيشة وتحرير ٢٨ محضر إشغالات وتعديات على الطريق العام في إسنا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، الأربعاء، حملة مكبرة وشملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، من فيروس كورونا وذلك برفقة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز بقيادة مختار عبدالمنعم .
وخلال الحملة تم تحرير ٨ محاضر إشغال طريق وعدد ٢ محضر بائع متجول، و٧ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية، وتحرير ٥ محاضر مضبوطات متنوعة، وتحرير ٦ محاضر مخالفة قرار الغلق.
كما تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة ١٨ شيشة وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.. وأكد رئيس المركز باستمرار الحملات يوميا بشوارع المدينة والقرى لضبط المخالفين مشددًا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافتيريات والكافيهات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.