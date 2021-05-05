شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ١٨ شيشة وتحرير ٢٨ محضر إشغالات وتعديات على الطريق العام في إسنا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، الأربعاء، حملة مكبرة وشملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، من فيروس كورونا وذلك برفقة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، وقسم الإشغالات بالمركز بقيادة مختار عبدالمنعم .

وخلال الحملة تم تحرير ٨ محاضر إشغال طريق وعدد ٢ محضر بائع متجول، و٧ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية، وتحرير ٥ محاضر مضبوطات متنوعة، وتحرير ٦ محاضر مخالفة قرار الغلق.

كما تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة ١٨ شيشة وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.. وأكد رئيس المركز باستمرار الحملات يوميا بشوارع المدينة والقرى لضبط المخالفين مشددًا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافتيريات والكافيهات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.