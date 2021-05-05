شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 131 مشروعا جديدا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، انه يتم العمل دائماً على تشجيع المزارعين لزيادة التنمية الزراعية وحل اي عراقيل تواجة المزارع وتزليل كل العقبات امامهم في الموافقة على تراخيص الحظائر والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعى في الوادى الجديد، حيث انتهت اللجنة العليا رقم 70 من الموافقة على 131 ملف ترخيص علي مستوي المحافظة ما بين حظائر ماشية ، ومشاريع انتاج حيوانى وعنابر دواجن ، وثلاجات حفظ التمور للبلح ، ومخزن محاصيل زراعية ، سكنات ، مبانى إدارية ، ومركز خدمة الات ومعدات زراعية.

وأضاف أن مشاريع الدواجن ارتفع عددها ليصبح 280 مشروعا علي مستوي المحافظة مما أدى إلي خلق فرص عمل للشباب وزيادة الانتاج وتصديرة الي المحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن أعداد التراخيص والمشاريع التي تخدم الانتاج الزراعي ارتفعت علي مستوي المحافظة الي 7000 مشروعا، وأنه لا توجد أي تعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة.