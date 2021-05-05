شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة وموسكو توقعان إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية، وأولجا ياريلوفا نائبة وزيرة الثقافة الروسية، إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022)، نيابةً عن حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم اليوم الأربعاء، عن السفير المصري في روسيا تأكيده في كلمة بهذه المناسبة أن عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا يُعد حدثاً شاملاً وفريداً في تاريخ الدولتين، حيث سيتم تنظيم عدداً ضخماً من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية والطلابية والتعليمية بالتبادل بين البلدين، يُقارب عددها مائتي فعالية.

وقال السفير إن التوافق على تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي كان قد جرى خلال قمة رئيسا البلدين في سوتشي في أكتوبر 2018، على إن تتم إقامته خلال عام 2020، غير أن ظروف انتشار فيروس كورونا حالت دون عقده العام الماضي.

وأضاف أن البلدين أعدا خطة عمل مفصلة وجاهزة لكافة الفعاليات التي ستُجري خلال العام، موضحاً أن عدد تلك الفعاليات ونوعيتها وانتشارها على امتداد إقليمي البلدين يُعد أمراً غير مسبوقاً في تاريخ الدولتين. وتشمل الفعاليات أنشطة في مجالات الثقافة والفنون والآداب والتعليم والتعليم العالى والسياحة والآثار والشباب والرياضة والإعلام، فضلاً عن الفعاليات البرلمانية لتغطى كافة أوجه التواصل والتعاون الإنساني بين البلدين.

ونوه إلى أن تدشين هذا العام يُمثل مؤشراً جديداً وإضافياً على استمرار تنامي العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائي على مدار السنوات القليلة الماضية.