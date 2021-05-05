الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

ونص قرار وزارة الداخلية على أن تسري أحكام اللائحة الداخلية المرفقة على المعاهد الفنية والصحية الشرطية المنشأة بقرار رئيس الوزراء رقم 2671 لسنة 2020 وأي معاهد أخرى تنشأ وفقا لأحكام المادة 94 مكرر 8 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

محمد يوسف

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