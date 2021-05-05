توجيهات رئاسية.. مجلس الوزراء يناقش تطوير مدينة شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استعرض مجلس الوزراء اليوم، عددا من المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والتي من بينها مشروعات تطوير كل من منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية، وغيرها من المشروعات، وتمت الموافقة خلال الاجتماع، علي آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي تم طرحها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع جاهزية مدينة شرم الشيخ، لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين .