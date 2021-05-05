تعرف على موعد دخول الصاروخ الصيني للغلاف الجوي للأرض وسقوط أول جزء منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن احتمالية دخول الصاروخ الصيني للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل، بحسب البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية.

وأضاف بحسب بيان، أنه من غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، حيث أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

وأضاف القاضي في بيان رسمي، أنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة.

وتداولت المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

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