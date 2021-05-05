بزعم توظيفها.. ضبط سيدة وابنتها استوليا على 2.5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة ونجلتها بالإسكندرية لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 2,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية و4 آخرين بقيام إحدى السيدات ونجلتها، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,580,000) اثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصري مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالي المستولى عليهما بالمخالفة لأحكام القـانون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتين وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.