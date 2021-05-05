لسرقة 50 ألف جنيه.. تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة قتل فرد أمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

جدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، حبس 5 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فرد أمن داخل مصنع في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وسرقة 50 ألف جنيه من داخل خزينة المصنعين وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول داخل مصنع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فرد أمن بمصنع به عدة طعنات متفرقة في جسده، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين بقصد سرقة 50 ألف جنيه من داخل خزينة المصنع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.