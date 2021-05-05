الأمن العام: ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح على مزرعة ماشية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على مرتكبي واقعة السطو المسلح على مزرعة مواشي بمحافظة الغربية.

كان مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، تلقى بلاغاً من عامل بمزرعة ماشية كائنة بدائرة المركز؛ أنه حال تواجده بالمزرعة عمله فوجئ بحضور 4 مجهولين وتعدوا عليه بالضرب فأصابوه بكدمة بالوجه ثم قاموا بإيثاقه بقطعة من القماش واستولوا على 3 رؤوس ماشية باستخدام سيارة نقل.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بالاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة لسابقة عمله بالمزرعة وقيامهم باستقلال السيارة المستخدمة وعقب وصولهم للمكان قاموا بتسلق سور المزرعة وتكبيل العامل وسرقة (هاتفه المحمول، 3 رؤوس ماشية)، وأرشدوا عن (رأسي ماشية، الهاتف المستولى عليه، السيارة المستخدمة).

وأضاف المتهمين بالتصرف في رأس الماشية الثالثة ببيعها بأحد أسواق للمواشي "تم ضبط المبلغ المالي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.