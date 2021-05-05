ضبط شخص بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر عبر فيس بوك بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص لقيامة بالترويج لأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة 15 مايو.

كانت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات عبر تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال مباحث الأحداث بالقاهرة من ضبطه وتبين أنه (عامل مخازن بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو).

وعثر بحوزته على 800 شريط دوائي لعقاقير مختلفة "خاصة بهيئة التأمين الصحي-محظور بيعها، 236 عبوة عقاقير مختلفة جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.