تغريم 15 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 8082 أرجيلة بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 15943 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 15883 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 1201 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 569 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 8082 أرجيلة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.