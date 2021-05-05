سرق خزنتين وأخفى الأموال في الحظيرة.. تفاصيل سرقة مكتب بريد بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل مكتب بريد بالصف.

تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة باكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالي، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسي ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة".

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، واختمر في ذهنه سرقة مكتب البريد وقام بمعاينة أبوابه.

وفـى سبيل ذلك قام بشراء مجموعة من الأدوات "ضبطوا" وإخفائه المسروقات بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وأرشد عنها، وعثر على جوال بداخله (مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة).