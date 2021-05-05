سيارة تستخدم كمقهى.. كواليس حريق "فان" بشارع العشرين

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله اشتعال إحدى السيارات "فان" تستخدم كمقهى ثابت على جانب الطريق بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

محمد يوسف

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