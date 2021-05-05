سيارة تستخدم كمقهى.. كواليس حريق "فان" بشارع العشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
كشفت أجهزة الأمن ملابسات اشتعال سيارة فان بالجيزة تستخدم كمقهى متنقل وضبط القائم على إدارتها.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله اشتعال إحدى السيارات "فان" تستخدم كمقهى ثابت على جانب الطريق بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
بالانتقال والفحص تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي بدون مصابين، وأنه نشب بسبب ماس كهربائي بالسيارة المشار إليها.
وتبين سلامة تراخيص السيارة، وتم ضبط مستأجر السيارة بغرض استخدامها كمقهى متنقل.