تجديد حبس عاطل متهم بقتل والده بسبب خلافات بينهما في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل متهم بقتل والده، بسبب خلافات بينهما، نتيجة عدم قدرة المجني عليه على توفير نفقات زواج ابنه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من فران باكتشافه جثة أبيه مقتولا لدى عودته من عمله.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش الهرم، والمقدم حسن الصبان وكيل الفرقة، وثبت بالمعاينة أن الجثة لشخص ستيني مهشم الرأس وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة يرتدي ملابسه مهشم.

استمع الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، لأقوال المبلغ الذي كشف عن سوء حالة والده الصحية، إذ يعاني من أمراض مزمنة إضافة إلى تليف بالكبد.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بفحص علاقات المجني عليها مع أفراد أسرته "زوجته - نجلاه" وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار سكنه.

جهود البحث والتحري للرائد عبد الباقي أمين معاون مباحث الهرم، توصلت إلى أن نجل الضحية الثاني "عاطل 28 سنة" وراء ارتكاب الواقعة.

لاحظ رجال المباحث اختفاءه من مسرح الجريمة، كما رصدته كاميرات المراقبة أثناء مغادرته المنطقة في عجلة من أمره.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيبان محمد سلطان وأحمد فراج معاوني مباحث الهرم من ضبطه واقتياده إلى القسم، وأقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن سلاح الجريمة.

وقال المتهم صاحب الـ28 سنة، عاطل، إن والده يعايره بشكل مستمر بسبب عدم حصوله على فرصة عمل "بيعايرني لأني مش شغال".

وعن يوم الجريمة، أوضح المتهم العشريني أن مشادة كلامية وقعت بينه وبين والده، استشاط خلالها غضبا من كلمات الأب فأزاحه بقوة ليسقط على الأرض - نظرا لكبر سنه وتدهور صحته- ثم أجهز عليه بسكين "دبحته علشان أرتاح".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.