شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 103671 طن قمح بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بأن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد للقمح والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد علي ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية وقد بلغ اجمالى المورد منذ بداية الموسم فى 20/4/2021 وحتى صباح يوم الاربعاء 5/5/2021 , 103671 طن و 633 كجم قمح.

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