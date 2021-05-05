شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تقنين أوضاع المحلات التجارية المخالفة بالمنيا «تعرف عليها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الوحدات المحلية، بمراكز المنيا التسع، الإجراءات التنفيذية، لتقنين أوضاع المحلات التجارية المرخصة، والغير مرخصة، تنفيذا للتكليفات الرئاسية المتعلقة، بانتشار ظاهرة المحلات العامة المخالفة، بالقيام بأعمال الحصر، تمهيدا لإنذار أصحابها بتقنين أوضاعها .

كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رءوساء المراكز والمدن، بحصر المحلات التجارية المرخصة، والغير مرخصة، بهدف توفيق أوضاع المحلات المرخصة، وتقنين أوضاع المحلات الغير مرخصة .

قال «المحافظ» تأتي أعمال الحصر، تنفيذا لقانون المحال العام رقم 154 لسنه 2019، وما يتضمنه من تشكيل لجنة عليا، برئاسة وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى التكليفات الرئاسية بوضع خطة، لمواجهه ظاهرة المحال العام المخالفة، والتدرج في تقنين أوضاعها .

وقد أعدت وزارة التنمية المحلية نموذجا لعملية الحصر، يتضمن مسلسل، اسم المركز، الوحدة المحلية القروية، القرية التابع لها، اسم صاحب المحل، اسم المدير المسؤول، نوع النشاط، مساحة المحل، مرخص/ غير مرخص، رقم الرخصة، تاريخ إصدار الترخيص .