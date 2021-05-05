شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن بعض قرى شبين القناطر لـ8 ساعات لأعمال الصيانة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان لها اليوم الأربعاء، حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر ٧٠٠ مم خرساني لقرى «طحانوب والكوم الأحمر والزهويين» بمدينة شبين القناطر.

وستتم أعمال اصلاح العطل وضعف المياه عن القرى المذكورة بدءاً من الساعه 1 ظهرا اليوم وحتى الساعة 9م.

وسوف يتم تشغيل جميع المحطات الارتوازيه بالقرى المتأثره بالضعف وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠