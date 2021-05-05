شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 150 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 650 شيشة وغلق 35 مقهى بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، بمشاركة الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، جولاتها لمتابعة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن تحرير 150 محضر عدم ارتداء كمامة وضبط 650 شيشة وغلق 35 مقهى، وبذلك يصبح اجمالى المخالفات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 ابريل وحتى امس الثلاثاء 4 مايو عن ضبط 3916 شيشة وتحرير 1942 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 260 مقهى.

شارك بالحملة اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.