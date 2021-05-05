شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد تطوير ميداني كامليا ووابور الثلج ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير ميدان كاميليا ووابور الثلج ببنها، وإنشاء جزيرة وسطى، بالإضافة إلى استغلال أسفل الكوبري الموجود على الرياح التوفيقي في إقامة باكيات الباعة الجائلين والشباب وإقامة موقف للسيارات السوزوكي.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن المحافظ التقى بمهندسي الموقع، ووجه بضرورة توسعة الفتحات المرورية بالطريق لاستيعاب سيارات النقل، بالإضافة إلى تعديل الشكل الجمالي للجزيرة الوسطى لتتناسب مع عرض الطريق.

كما تفقد المحافظ موقف السيارات والباكيات التي تم الانتهاء منها، موجها بسرعة تسكين وإلزام سائقي السوزوكي بالوقوف داخل الموقف الجديد لمنع التكدسات المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية التي يسببها الباعة الجائلين بالمنطقة.