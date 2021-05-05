شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بالتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي لنشر الوعي بخطورة الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات لتحقيق المستهدف من حملات التوعية وكيفية مواجهه تداعيات الفيروس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار العدوي.

أكد محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في تنظيم الحملات لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، مشدداً على المرور على كافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.

من جانبها، استقبلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، فرق التواصل المجتمعي للبدء في حملات التوعية للمواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، حيث تم مناقشة خطة العمل للوصول لكافة المواطنين، لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون بقرية العزيمة التابعة للمركز، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، ونظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة مدي التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية من خلال متابعة الحالة العامة بشوارع المركز، وبالمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.