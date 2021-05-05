شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.5 طن لحوم وفسيخ ورنجة فاسدة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة عربي احمد مدير المديرية، بحملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملات بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين من ضبط ١٥ كيلو سردين غير صالح، ٨ كيلو رنجة غير صالحة، ١٤ كيلو لحم بقري ذبح خارج السلخانة. كما ضبط طن و٤٦٠ كيلو دهون حيوانية ومفروم دجاج بثلاجة بشبرا والمضبوطات غير صالحة و٤٠ كيلو ملوحة و٢ كيلو رنجة غير صالحة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات محافظ القليوبية بتكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.