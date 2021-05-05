شكرا لقرائتكم خبر عن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.. تعرف على اسعار الدواجن والبيض والكتاكيت اليوم الاربعاء 5 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الاربعاء، 5 مايو 2021، ارتفاعا ملحوظا للدواجن البيضاء منها ،ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان الكريم، بينما استقرت أسعار الكتاكيت وأسعار البيض .

المصري اليوم تنشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار بورصة الدواجن المحلية، اليوم الاربعاء 5 مايو، ويزيد السعر بمقدار 2 إلى 4 جنيهات في المحال التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الاربعاء 5 مايو 2021

سعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 29 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 34 إلى 35 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 30 إلى 31 جنيها للكيلو .

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الاربعاء 5 مايو 2021

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.75 إلى 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 2 إلى 2.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 2.75 إلى 3 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.5 إلى 2.75 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.75 إلى 6.25 جنيهات.

أسعار البيض في مصر اليوم الاربعاء 5 مايو 2021

سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 31 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 33 إلى 35 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الاربعاء 5 مايو 2021

سعر كتكوت البط الفرنساوي «عمر يوم» من 6 إلى 7 جنيه

سعر كتكوت البط المسكوفي «عمر يوم» من 13 إلى 14 جنيها

سعر كتكوت البط المولار عمر يوم من 14.5 إلى 15 جنيها

سعر لحم البط الفرنساوي من 22 إلى 23 جنيها للكيلو

سعر لحم البط المسكوفي من 45 إلى 46 جنيها للكيلو

سعر لحم البط المولار من 30 إلى 31 جنيها للكيلو